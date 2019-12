Bon, je sais pas vous mais le State of Play, à part l'attraction principale sur laquelle on s'attarde dans notre vidéo, c'était très décevant.Comme d'habitude je laisse un lien de la vidéo, pour ceux que ça va intéresser !N'hésitez pas à vous abonner, il y a des projets de vidéos intéressantes qui arriveront bientôt !

posted the 12/11/2019 at 09:32 PM by projetgenesis