Jeux Video

Selon l'insider ViewerAnon, jugé fiable sur Era :



- Très haute probabilité de l'annonce durant le State of Play

- Toujours le choix Crash/Coco

- Cortex jouable dans certains niveaux

- Contrairement à ce que stipulaient certaines rumeurs de monde semi-ouvert, la progression serait bien à l'ancienne (linéaire) avec "Un monde/thème = plusieurs niveaux"

- Le masque teasé dans la pub de Sony a bien lien avec l'annonce du jeu (plusieurs nouveaux masques, chacun offrant des capacités)

- Up graphique et design plus proche des originaux

- "Scénaristiquement" (pour ce que ça veut dire ici...), il s'agira du vrai "Crash 4" dans l'esprit : les épisodes post-Dogs ne sont plus considérés comme canon et aucune référence n'y sera faite.

- Toys for Bob et Vicarious Visions au développement