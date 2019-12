Microsoft se prépare à révéler Xbox "Scarlett" dans un avenir proche, et nous avons enfin quelques informations crédibles sur les spécifications de la console.



Nous croyons les informations que nous avons reçues ci-dessous de sources multiples, mais comme toujours, prenons ces rumeurs avec une pincée de sel jusqu'à ce que nous obtenons la confirmation officielle de Microsoft lui-même. Les plans peuvent changer et changent effectivement à mesure que nous nous dirigeons vers la production. Xbox Scarlett doit être lancé en 2020, à temps pour la période des fêtes.



Dans la vidéo de la révélation de 2019, l'architecte de Xcloud Kareem Choudhry a déclaré que Scarlett pourrait "manger des monstres pour le petit déjeuner", et en effet, Anaconda sera en mesure de le faire selon nos informations. Selon plusieurs sources familières avec les plans de Microsoft, Anaconda vise environ 12 téraflops (TF) de puissance de calcul, comparativement à 6TF pour la Xbox One X et 1.2 pour la Xbox One S. Lockhart, à l'inverse, fera du 4TF, et selon les documents de marketing que nous avons vus précédemment, il se positionne comme le point d'entrée le plus abordable pour les expériences de la prochaine génération.



Lockhart et Anaconda auraient tous deux 8 CPU cores ciblant autour de 3,5 GHz, l'Anaconda atteignant un peu plus de cores que Lockhart. L'augmentation relativement modeste de la vitesse d'horloge par rapport aux systèmes de la génération précédente peut sembler légère, mais les améliorations considérables apportées à la mise en cache, à la nouvelle architecture en silicium et à d'autres optimisations générales propriétaires sur mesure permettront à Anaconda d'atteindre des performances quatre à cinq fois supérieures à celles de la Xbox One X, si les objectifs sont atteints. On nous dit que Scarlett garantira 13 Go de RAM pour les jeux, avec 3 Go sur l'OS pour un total de 16 Go. Le X, par comparaison, offrait un "maximum" de 9 Go pour les jeux, qui variaient souvent en fonction de ce que le système d'exploitation faisait.



Les jeux avec des temps de chargement allant jusqu'à une minute seront réduits à quelques secondes grâce à ces SSD, et l'inclusion du projet XCloud sur tous les systèmes Xbox vous permettra de commencer à jouer en streaming en attendant le téléchargement local des jeux.