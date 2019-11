Call Of Duty Modern Warfare reste en tête pour la troisième semaine consécutive au classement

EMEAA (Europe, Moyen-orient, Afrique et Asie).



Death Stranding entre à la deuxième place du classement de cette semaine qui se terminait

le 10 novembre, suivi d'un autre nouveau venu Need For Speed Heat.



Ce classement inclut les ventes physiques et numériques sur

plus de quarante territoires de la région EMEAA.



1-Call of Duty Modern Warfare2-Death Stranding (N)3-Need For Speed Heat (N)4-FIFA 205-Luigi's Mansion 36-Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (N)7-Grand Theft Auto V8-Mario Kart 8 Deluxe9-Layton's Mystery Journey Katrielle and the Millionaires' Conspiracy (N)10-Just Dance 2020 (N)