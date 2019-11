Street Of Rage IV en Day One dans le XGP.Je suis un grand fan de cette série, et pour le coup ça fait vraiment plaisir.Etant un grand fans des jeux d'arcade des années 90 j'etais content de l'arrivée de Blazing Chrome dans le service et la avec l'enchainement de Street Of Rage, Cyber Shadow et Battletoads c'est juste fou pour ma part.J'attends plus que Capcom pour nous faire péter un nouveau Final Fight