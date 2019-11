84 Meta sur PS4 sur 23 critiques, 85 sur One sur 10 critiques et 90 sur PC sur 12 critiques.Quelques exemples de notes, la presse française devraient suivre plus tard.100 - Gamer Heroes95 - Gaming Trend90 - Ign90 - True Gaming85 - Gamepro Germany80 - The sixasis80 - Gamspot80 - God is Geek80 - GamRadar80 - PCGames80 - Eurogamer Italy70 - USGamer70 - GameNLRespawn