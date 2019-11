Jeux Video

Et ouais.



Parce que Sony a certes évoqué clairement que Bluepoint Games travaillait déjà sur un projet PS5... sauf que lorsque tout le monde s'est mis à spéculer sur Demon's Souls ou (plus fou) Legend of Dragoon, chacun a omis un léger point de détail : Sony n'a jamais dit que ce serait une exclusivité, ni qu'ils en seraient l'éditeur.



Et comme l'indique le site Respawn First, les nouvelles offres d'emploi sur le site de Bluepoint semble aller dans le sens d'un développement multi-support puisque l'équipe réclame des bras pour un projet sur " les console s de salon les plus avancée s ".



Ah et vu le descriptif de certaines, ça tend bien vers un remake graphique mais ça, on savait déjà.







(Note : les offres pourraient éventuellement concernées un second projet mais vu la taille de Bluepoint, il est peu probable que le studio s'attarde sur deux chantiers en simultané)