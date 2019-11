Nouvelle IP. Nintendo annonce The Stretchers, un jeu jouable seul ou en coopération locale disponible dès à présent sur le Nintendo eShop japonais (2000 yen).Le but du jeu est de venir en aide à des personnes, le tout dans un ton assez cartoon et bonne enfant (le tout dans un open world ?).

