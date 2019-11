Je me pose la question car je lis de plus en plus ça dernièrement, notamment depuis RDR2.Et là ça continue avec DS. Et pas que.Un jeu doit-il être obligatoirement fun/amusant pour ne pas être ennuyant? Et surtout pour être un bon jeu?J'ai pas l'impression qu'on se posait la question y a quelques années, un jeu vidéo c'est pas seulement du fun, c'est également "vivre" quelque chose de différent.Par ex et c'est l'exemple qui me vient en tête de suite en-tête c'est un jeu comme SH2. Ce jeu est fabuleux et quasiment tout ceux qui l'ont fait diront la même chose. Mais en quoi ce jeu est fun/amusant?Il doit l'être, si on suit la logique qu'un jeu doit être fun ou alors c'est une daube lui aussi?En cela je suis pas fan des jeux chiants, mais un jeu doit pas être obligatoirement fun pour ne pas être ennuyant.Un jeu comme TW3 également malgré qu'il soit énorme n'a rien de fun.