Décidément, ce Death Stranding fait l'unanimité en France, avec d'excellentes critiques qui pleuvent de partout ! Pour ceux qui n'auraient pas envie de lire ces nombreux tests, voici la vidéo de Julien Chièze résumant son expérience de Death Stranding.







"Death Stranding est définitivement, à date, la proposition la plus interessante, la plus renouvelée du jeu vidéo cette année, et en cela [...] il m'a fasciné !"



Vivement le 8 novembre prochain !



Bonus : Digital Foundry décrypte le jeu :