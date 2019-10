Comme toujours, un classement en ligne et le replay seront présents, tout comme la possibilité de choisir entre la version américaine et japonaise ainsi que les quatre niveaux de difficulté. Petite spécificité pour ce Shinobi version Switch, vous pourrez bénéficier de deux réglages de la vitesse des projectiles ennemis (lent ou rapide) ainsi que des affichages custom (comme l'habillage arcade autour de l'écran).

posted the 10/25/2019 at 08:48 AM by gunstarred