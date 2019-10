Jeux Video

Rappel : désormais un abo premium à 100€ par an (13€ par mois) pour bénficier des fonctions suivantes :Des pigeons ont craqué, et rapportent que :- Leurs fameux mondes privés sont en fait des réutilisations d'anciennes instances recyclées (y a des cadavres d'anciens joueurs et des trucs déjà pillés)- Le coffre infini est buggé : les mecs ont vu disparaître leur matos dans le néant en l'utilisant.