Metacritic 69/100 (35 critiques) -Pour l'instant-

Il montre son âge à certains endroits, mais pour le reste, il est agréable. Les personnes qui en garderaient de bons souvenirs apprécieront sans doute cette mise à jour par rapport à l’original, sans autre raison que le lifting visuel. Son style a autant à voir avec son héritage que le gameplay, mais il s’agit de l’un des titres les plus mémorables de la PlayStation originale. Malgré les zones où ce titre n’a pas bien vieilli, MediEvil reste une aventure amusante et au charme sombre, et, comme Sir Daniel, ce remake HD montre toujours qu’il reste encore de la vie dans ce corps.

Un remake accompli, excellent, gêné seulement par une conception de jeu datée, MediEvil est un mélange merveilleusement macabre de chaos et de joie.

MediEvil ramène avec succès Daniel Fortesque à la mémoire des morts, mais les efforts nécessaires pour moderniser les mécanismes de ce remake ont été insuffisants.

(16 Positives / 21 Mitigées / 4 Négatives)Daily Star 10/10PlayStation Universe 9,5/10Le travail réalisé est de belle qualité et n'oubliez que nous ne notons pas vraiment ici le matériau de base mais le remake/remaster. Et force est de constater qu'un beau travail de recréation et ravalement a été fait avec MediEvil. Aussi bien en termes graphiques que sonores, avec une très jolie réorchestration de la musique et de nouveaux doublages. On aurait pu penser que l'esprit mûrissant et vieillissant, on se retrouverait en face d'une madeleine de Proust sentant la naphtaline, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est au contraire un plaisir plein de nostalgie qui fonctionne encore malgré son âge avancé.Game Rant 8/10GameOver.gr 8/10GameSpew 8/10Le retour de Sir Daniel Fortesque s’avère globalement réussi. Le remake sur la génération actuelle fait son effet et on prend plaisir à découvrir le royaume de Gallowmere sous un nouveau jour. S’il dispose assurément de quelques défauts, ces derniers ne doivent absolument pas être considérés comme un frein à l’achat. MediEvil est avant tout une aventure magique, servie par un doublage de qualité qui vous fera vivre une magnifique expérience vidéoludique intergénérationnelle.3DJuegos 7,5/10Everyeye.it 7,5/10God is a Geek 7,5/10Destructoid 7,5/10It shows its age in some spots but for the most part it’s enjoyable. People with fond memories of it would probably enjoy this update over the original if for no other reason than the visual facelift. Its style has as much to do with its legacy as the gameplay but this is one of the more memorable titles to grace the original PlayStation. In spite of the areas where this title has not aged well, MediEvil is still fun and darkly charming adventure, and like Sir Daniel this HD remake still shows there’s life left in this corpse.An accomplished, excellent remake hampered only by some dated game design, MediEvil is a marvellously macabre medley of mayhem and mirth.Si en tant que joueurs, nous avons pris un plaisir nostalgique à arpenter de nouveau Gallowmere aux commandes de Sir Daniel Fortesque, il faut bien avouer que ce MediEvil 2019 manque cruellement de nouveautés et d'une véritable prise de risque. Il se contente de rendre accessible à la génération de joueurs actuelle ce titre incontournable de la ludothèque PlayStation avec un rendu plus moderne, tout en conservant certains soucis d'antan en termes de maniabilité. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre cette aventure, vous en aurez tout de même pour votre argent.S’engouffrant dans cette vague de remakes qui sévit depuis plusieurs années, MediEvil opte, à l’inverse de Resident Evil 2, pour une approche qui se veut la plus fidèle possible à l’original. On sera donc ravi de retrouver cette délicieuse ambiance gothique et notre chevalier décharné. A contrario, on sera un peu plus surpris par le fait que les développeurs n’aient pas amélioré certains éléments qui posaient déjà problèmes en 1998. Rien d’insurpassable mais suffisamment agaçant pour nous faire soupirer face à certains sauts peu précis et autres passages maladroits. Reste toutefois un classique ayant profité d’un lifting réussi et d’une aventure certes courte et sans véritable challenge mais parvenant encore aujourd’hui à nous donner envie de replonger dans cet univers pour profiter de ce mélange d’horreur cartoonesque et d’humour anglais.MediEvil successfully brings Daniel Fortesque’s tale back from the dead yet again, but not nearly enough was done to modernize the mechanics of this remake.GamesRadar+ 6/10Push Square 6/10