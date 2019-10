A coup sûr battlefield sortira probablement la même année que la ps5 et xbox scarlett peut être Noël 2020 ou 2021 à voir, mais je voudrai vos avis sur vos attente sur le futur battlefield car à titre personnel les battlefields qu'on a eu sur nos console mid Gen on tous été bâclé mal optimiser graphiquement bien en dessous des PC la distance d'affichage horrible fin bref. Sur next Gen par contre nottament grâce au Cpu ryzen 2 8coeur 16 thread probablement cadencé à 3.2ghz etc etc on aurait peut être de la vraie destruction non scripté en temps réel avec, on espère des graphismes digne de battlefield (sur console) alors vos attentes ?