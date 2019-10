Je me suis pris samedi dernier l’essaie de 7 jours au PSnow et que dire c’est franchement pas mal pour celui qui n’achète pas spécialement des jeux tous les semaines/mois mais qui veux quand même jouer à sa console, hop on l’allume et on joue direct en streaming ou on télécharge le jeu directement sur sa console si l’option est valable.J’ai tester des jeux ps4 comme (Uncharted 4, Mortal Kombat X, Rocket ligue,..) en streaming et tout est nickel a par de rares lag sa semble correct. Mais les télécharger c’est beaucoup mieux !En parlant de Rocket Ligue j’ai pu jouer en ligne sans être abo au psn+Mais pour moi le PsNow est surtout intéressant pour jouer à des jeux ps3, je me suis fait une partie d’Mgs4 et de DMC 4Par contre j’ai eu une seul fois un message disant que le service était momentanément indisponible, après 2 minutes c’était réglé. Dommage que l’option de télécharger les jeux n’est pas disponible pour tous les jeux.Mais je vais arrêter mon abo psnow après l’essai. Déjà que je joue moins souvent qu’avant et les jeux qui m’intéresse je les ai déjà. Mais surtout je me connait ayant hack plusieurs consoles je termine mes jeux rarement. Quand vous avez pleins de jeux à votre disposition vous faite que passer de jeux en jeux. Alors un service qui propose plusieurs jeux à jouer direct en streaming ou les télécharger non merci :haha:Service intéressant en période creuse pour faire ou refaire des jeux que l'on avait envie de faire ou refaire