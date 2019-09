On ne sait pas si c'est l'upgrade visuelle ou le design de son héroïne, mais le dernier episode de la serie Atelier cartonne au Japon.En effet Atelier Ryza s'est vendu a plus de 150 000 exemplaire depuis sa sortie jeudi dernier, soit plus de 110 000 que le precedent episode Atelier Lulua, et est l'opus qui a eu le plus de preco depuis la naissance de la serie.Atelier Ryza sortira chez nous le 1er Novembre sur PS4, Switch et PC uniquement en japonais sous-titré anglais