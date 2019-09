Let's Play

Hello à tous ! Suite au premier article et ses nombreuses réactions, vraiment surprenante,avec de nombreuses personne n'ayant visiblement pas ces problèmes de baisse de framerate sur leur jeu, je vous propose ceci :- Un enregistrement en 720p 60fps, comme ça même sur smartphone la vidéo sera en 60fps et non 30fps, sinon vous ne verrez pas ces baisses de framerate.- Une vidéo courte avec un focus sur les endroits où j'ai ces baisses de framerate.- Mon setup au moment de l'enregistrement du jeu : Jeu sur cartouche, docké, sauvegarde sur la console, console en 1080p, jeu sur écran PC 1080p Samsung QLED 60Hz.Timecode de ces fameux lags :Je précise que j'adore le jeu, c'est juste que les "jump" de fréquences d'images, ça me sort de l'immersion (personnellement) et que j'aurais aimé une meilleure fluidité globale.Cela dit, j'aimerais savoir si :1) Vous voyez sur ma vidéo ces fameuses baisses ? Je ne suis pas fou ?2) Avez-vous ces baisses sur vos consoles ? Si non, quelle version possédez-vous ? (Demat/Physique, et si Demat installation en mémoire interne / Carte SD, si carte SD quelle classe de carte SD ?)Je testerais plus tard sur ma Switch Lite ^^ !