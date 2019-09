Après "Réussir : Code de la Route" prévu pour le 24 octobre, Microid et son label "Life" s’apprête a sortir "Expert Comptable" qui sera surement LE jeu de cette année.Une bande annonce sympathique, un peu dans la lignée des pubs "scènes de vie" de Nintendo, où l'on voit une famille heureuse autour de la console.

posted the 09/24/2019 at 11:14 PM by famimax