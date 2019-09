Bonjour,



On a tendance a prévaloir l'histoire et le graphisme dans le jeux vidéo ou le temps de jeu potentiel du titre.

Mais, et ce n'est que mon avis, j'ai cru remarquer que sur cette génération, passé les exclue qui claque la rétine, la plupart des titre qui ont marqué des gens n'avaient presque pas d'histoire, des graphisme discutable, et un temps de jeu pas forcement folichon au premier abord.



J'aimerais donc partager avec vous les jeux qui m'ont marqué par leur gameplay, en espérant d'une part que certains titre peu connu ou peu joué fassent envie, après tout c'est un site de partage de jeu vidéo. Et d'une autre part que vous fassiez mention de vos titres dont le gameplay vous a vraiment marqué et qui mérite selon vous d'être joué.



Voici ceux de mon cru que je vous invite a essayer (pas d'ordre de préférences particulier) :



Thumper :





Ce jeu aux abord étrange allie le rythme avec un gameplay simple, on peut appuyer aller a gauche a droite, monter et descendre. Une série de son vous indique la marche a suivre, puis vus devez vous exécuter, rendant la manip stylée pour un œil non avertie.

Sans doute un des rare vrai jeu mobile digne de ce nom. Il existe aussi sur toute les plateforme mais sur mobile ça tue le temps a une vitesse...



Not a hero :



Si vous avez connu Hotline miami vous y retrouverez vos marque. Jeu très nerveux, très simple aussi, mais addictif au possible. Vous êtes libre de nettoyez le niveau comme vous voulez, et y'a pas mal de façon de faire.



The swindle :





Un mix entre mark of the ninja et un rogue like.

Vous jouez le rôle d'un voleur, le but est de prendre le plus de blé dans le niveau dans un temps limité. Plus vous êtes gourmand plus vous risquez de mourir. Le gameplay est basé sur la furtivité et le timing. Il devient vite très dur cela dit et pourra en rebuter certains assez rapidement.



Salt and sanctuary :



Littéralement un dark souls en 2D. Le jeu est exigeant mais valorisant. Vous aurez les mêmes sensation en battant un boss dans ce jeu que dans les jeux de from software.



Subnautica :



Le gameplay passent par le craft et l'exploration et dans ces deux domaine, j’espère que les jeux a venir en prendront exemple.



Guacamelee :





Un jeu de plateforme qui ne cesse d’évoluer sur ses mécaniques, alliant de l'humour, ce qui est on ne peut plus rare dans les jeux vidéo. Dur de décrocher de ce jeu.



Oxygen not included :



A mon sens l’évolution du jeu de gestion. Tu arrive sur une planète, tu dois survivre. Plus tu avance plus tu a de fonctionnalité, mais plus tu a de fonctionnalité plus tu a de problème. Dans ce jeu tu va perdre quoi qu'il arrive mais a chaque run tu apprend a gérer un nouveau problème. Mais pour chaque nouveau problème géré, un encore pire est a appréhender. Les mécaniques de gameplay s’imbrique les unes les autres et font que ce jeu est limite sans fin.



Atomicrops :



Un mélange de twin stick shooter et de micro-gestion.

Le jeu va t'imposer un temps limiter et tu va devoir faire des choix, soit tu pousse les plantes et gagne du blé, soit tu explore et récupère des graines a planter mais t’aura pas de blé, soit t'essaye de faire les deux et le temps va te stresser comme jamais, sachant que cela s'accentuera au fil des "niveau" survécu.



Il est très dur de décrocher de ce jeu tant chaque run se joue au poil de cul et tu sais que tu peux faire mieu que la précédente.



Satisfactory :



Tu creuse tu mine tu automatise ça puis tu récupére d'autres fonctionnalitées que tu automatisera aussi. Cela demande une bonne gestion , de la réflexion, cela bouffe un temps monstre car c'est toujours optimisable et en plus ça peut se faire en coop. Le concept n'est pas novateur mais c'est le premier qui arrive a faire mouche en 3D(on va dire le deuxième si on compte minecraft)





Mon jeu de l'espoir : Unrailed





Concept très simple mais jusqu'alors peu exploité, overcook fait des émules et ça semble prometteur, personnellement j'y vois l'avenir du jeu vidéo.



Depuis une décennie on nous file du jeu coop ou mufti a foison et on va pas se mentir a chaque fois c'est pourri car ce n'est pas vraiment de la coop, juste du mufti... solo, chacun fait son truc et l'un est meilleur que les autres et carry le reste.



Ici il y a vraiment un but commun, un train doit aller d'un point a l'autre, vous étés plusieurs et devez gérez les situation qui mèneront se train a bon port. Cela implique pas mal de coopération verbale, et c'est a mon sens peut être ce qui se rapproche le plus de la sensation canapé que l'on a perdu sur ces 2 dernières générations.

Ils ont même conçu un mode coopératif en compétition ou des équipes font la même chose de leur coté et le premier arrivé a gagné. Impossible de carry dans ce jeu car le temps est trop limité.









Et vous? Quels jeux ont eu un gameplay qui vous a vraiment marqué? au point que cela dépasse de loin le reste du jeu?