Donc, selon les personnes sur les forums de CDPR, toutes les cutscènes à la 3ème personne que nous voyons encore dans la vidéo de la demo de 48 minutes ont été remplacé avec des scènes à la 1ère personne. Le seul moment où une caméra optionnelle permettra de passer à la 3ème personne et de voir son personnage sera pendant la conduite de voiture et de moto.Dani (un utilisateur du forum polonais) a demandé sur Facebook des informations à propos de la caméra à la 3ème personne dans le jeu et il semble que les spéculations basé sur le podcast avec Lilayah étaient correct, elles ont été complétement retiré du jeu et le jeu se joue entièrement à la 1ère personne désormais, même durant les cutscenes.Voici une conversation avec un des devs à propos de ce sujet :_____________________________________Maintenant, soyons sérieux 5 minutes, nous savons tous qu'ils nous ont fait la phase du, dont ce retournement et cette justification sent fort la deadline qui est difficile à tenir et le contenu cut parce qu'ils n'arriveront jamais à le sortir à temps autrement.Réaction de CDPR vis à vis de la controverse :