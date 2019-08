(Dernière apparition de la licence sur PSP, une version "collection"...2006) (Dernière apparition de la licence sur PSP, une version "collection"...2006)

“I still get messages from fans about the game. People tweet requests to me to make another Power Stone, which I’d love to do if I got the chance. It would be a particularly great fit for the Nintendo Switch.”

"Je reçois toujours des messages des fans concernant le jeu. Les gens me demandent sur Twitter de concevoir un autre Power Stone, ce que j'adorerais faire si j'en avais l'opportunité. Ce serait particulièrement bien adapté à la console Nintendo."

Gamergen

Nos confrères de chez The Guardian ont pu discuter avec l'ancien producteur Takeshi Tezuka, le Nippon ne serait pas contre un nouveau volet.PS : J'ai lu cet article en Aout, mais il me semble ne pas l'avoir vu sur Gamekyo.