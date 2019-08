“La vision de l’équipe avec Gears 5 est de créer l’épisode le plus ambitieux et le plus profond de la franchise” explique Greenberg. Il continue : “je pense que les gens qui joueront à la campagne seront surpris par ce qu’ils verront. Ils trouveront des éléments de semi open world, différentes palettes de couleur dans la narration... à bien des égards, The Coalition avec Gears 4 avait montré que l'équipe pouvait faire un bon Gears of War. Sur le cinquième volet, notre vision est de pousser l’innovation”.

La campagne de Gears 5 est énorme, Rod Fergusson m'a dit que la campagne du 5 sera 50x plus grande que le 4, il faudra y jouer longtemps.

