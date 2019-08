Bonsoir tout le monde,



J'avais acheté la Switch day one et avais eu droit au bug de connexion dans mes premiers mois de possession de la console. J'avais fait appel au SAV qui a fait le nécessaire sans problème.



Aujourd'hui, une amie qui a acheté sa console en juin 2018 a un problème différent: son joycon gauche (bleu si ça change qqchose xD) ne se synchronise pas du tout mais le problème semble même provenir de la batterie de celui ci. J'ai essayé de le brancher sur la Switch, pas de réaction non plus avec mon chargeur sur le dock et idem avec le support rechargeable Nintendo et un autre chargeur.



Vu que l'achat date d'il y a plus d'un an, j'imagine que même s'il s'agit d'un défaut des joycons, elle rentre dans le tarif de la réparation a 45€? :/



Certains d'entre vous ont du faire appel au SAV pour un problème semblable ?



Bonne soirée a tous !