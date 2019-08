Jeux Vidéo

PC Building Simulator est disponible sur PS4, Xbox One et Switch

Fabriquez un PC, mais sur console

Par Jarod ( @__steeve__) , le 13 août 2019 à 17h30



PC Building Simulator est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Là, tout de suite. Les gens de The Irregular Corporation ne sont plus à une surprise près, eux qui ont écoulé plus de 750 000 exemplaires de leur simulation sur PC.



Un succès assez fou pour cette curiosité qui avait commencé comme une simple démo techique sur Itch.io avant d'être rapidement repérée et encensée par des gens un peu étranges comme Noddus. "The Irregular Corporation se tourne aujourd'hui vers le parent pauvre du jeu vidéo : la console !" s'exclame un communiqué dans le respect de l'esprit de la master race. Pour 17,99 euros, les possesseurs de PS4, Xbox One et Switch peuvent donc désormais aussi s'adonner à la construction méticuleuse d'un PC sévèrement burné, notammen via un mode histoire dans lequel on pourra apprendre les ficelles du bidouillage.

"Le mode histoire vous place aux commandes de l’atelier de l'Oncle Jim, lorsque celui-ci quitte mystérieusement la ville. Réparer et améliorer les machines des clients est un bon départ, avant de maîtriser jusqu'aux éléments les plus techniquement complexes de la configuration d'ordinateur personnel, et ainsi laisser parler sa créativité pour créer les machines les plus impressionnantes", nous dit-on sans oublier de mentionner la présence d'un mode construction libre dans lequel chacun peut piocher à loisir parmi plus de 1 000 composants réels offerts par les marques les plus prestigieuses du circuit.