Il s'est passé quoi avec lui ? ça fait bizarre de plus le voir sur le site

certes il n'était pas très apprécié de tous et énervait beaucoup de monde pour sa fanboy attitude envers Nintendo mais bon il est pas plus pire qu'un Kyogamer aussi

J'avais pas spécialement de ressentiment ni ne soutenait a 100% ce qu'il faisait mais je trouve qu'il faisait parti intégrante de la communauté gamekyo sans lui c'est un peu triste je dirais.