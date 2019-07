On peut d'ores et déjà oublier la version "PRO" avant un bon moment...Ici, seul un gain d'autonomie non négligeable est à l'ordre du jour.Ci-dessous le nouveau packaging :La batterie tientsur BOTW :La sortie est prévue pour Septembre en Europe.Les specs niveau proco/GPU restent à première vue inchangées par rapport à l'originale. Cependant, la finesse de gravure du SOC est forcément plus fine (12nm ? 16 nm ?) afin d'obtenir un tel gain d'autonomie...Mariko ?Voilà, les early adopters peuvent aller se caresser le pourtour anal