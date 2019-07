Hello Kyo!Comme tous les étés, je profite de la (grosse) accalmie sur notre site en raison des vacances pour inviter la commu à venir participer de temps en temps à Gameforever, l'ancien site des fans de consoles +.J'en profite pour remercier les membres de Kyo qui font déjà des sauts/contributions de temps en temps !Je vous remet le descriptif, et j'en profite également pour vous annoncer que de gros travaux pour le site vont (enfin) être mis en branle! On va bosser en Aout sur une version largement plus actuelle et - je l'espère - complètement responsive! De quoi mettre en valeur la grosse base de données du site après plus de dix ans d'existence!Bref, profitez des vacances et de ce beau dimanche pour venir tester et poser quelques avis !Le descriptif :Gameforever, c'est un site de fans de tous les jeux vidéo, rétro comme nouveaux, et dans lequel vous pouvez donner votre avis sur n'importe quel jeu, écrire des dossiers, écouter des milliers de musique, partager votre/vos passions en tout genre!On a, à l'heure où j'écris ces mots 5613 jeux pour 6760 avis, et on est là d'être au bout!Des plus hardcores aux plus occasionnels, tous les profils de gamers et gameuses sont les bienvenus et tous les avis sont relus et corrigés avant publication, sans aucune censure d'opinion!Et chacun(e) poste autant qu'il le veut quand il le veut, et comme il le veut : vous écrivez A VOTRE RYTHME et ce, sans aucun contrainte (1 fois par jour comme une fois par an, c'est vous qui voyez!)En plus, y'a une communauté sympa, alors plus de raison de ne pas sauter le pas : rejoignez-nous!"Viendez les gens!" On vous attend!▶️▶️▶️