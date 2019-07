Salut,J'aimerais savoir si qqun connait un site pour trouver non pas des boxart de jeux mais des scans des boites des consoles.En fait je souhaiterais faire une interface pour retropie (en modifiant celle de base : emulationstation) avec les boites des consoles plutôt que des logos ou arrangements d'artworks dans le menu de sélection des consoles.Même si vous n'avez qu'un lien pour une seule boite je suis déjà preneur parce que là je trouve rien franchement. Et même si c'est abimé je prend aussi, par exemple ici :De préférence du jap si possibleY'a celle-là aussi en jap, je sais pas laquelle est l'originale (je suppose celle d'en haut quand même) : https://consolepassion.co.uk/sites/default/files/sega-game-gear-japanese-blue-console-boxed.jpg Merci

posted the 07/13/2019 at 01:09 AM by chiotgamer