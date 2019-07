Me croyant seul au monde à avoir d'incroyables lags sur Super Mario Maker 2, j'ai enfin trouvé un compagnon rencontrant les même labeurs que moi : SAVUN !Et si vous regardez à 6min22 ( https://youtu.be/RJ4kl7nNaeU?t=382 ), vous verrez que Savun parle des difficultés que je rencontre sur le jeu, à savoir des lags qui font ralentir tout le jeu ^^' !Du coup... Si y'a des joueurs de Super Mario Maker 2 qui passent par là, êtes vous touché par le lag ? Où sommes nous une minorité à avoir ces soucis ?

