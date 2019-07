Bonjour à tous,



Compte tenu de la tournure que prend MS avec son gamepass qui se retrouve à présent sur pc.

Ayant un tout bon pc, j'ai revendu ma one X.

Et j'ai aussi anticipé sa chute en prix et revendu ma pro vu que la nextgen sera rétrocompatible.



Anfin de patienter jusqu'à la sortie des prochaines consoles, je me suis pris une petite switch en occasion( elle avait un mois) avec une bonne série de jeux:

- Mario tennis

- Mario kart

- Octopath traveler

- yoshi

- Super Mario odyssey

- Mario et les lapins crétins

- Xénoblade chronicles



Rem:J'ai fait aussi Zelda à sa sortie



Auriez vous des titres à me conseiller que soit une version boîte ou démat, mais aussi du côté des jeux indé



Merci à vous