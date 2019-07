Comme vous le savez, sony à ouvert un nouveau studio a San Diego en avril 2018 dans le but de faire un Action/Aventure AAA en collaboration avec VASG.Et bien voici sûrement sontQui a donc bossé sur Breakaway un jeu BTA compétitifpar AmazonMais aussien tant que Lead Character Designer

Like

Who likes this ?

posted the 07/01/2019 at 08:15 PM by kazokai1