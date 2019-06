Ce que nous avons remarqué au cours de cette génération, c'est qu'il s'agit moins de consacrer des centaines de millions à un blockbuster, mais plus de créer un petit jeu (genre recore) sur lequel les joueurs s'attacheront parce que c'est génial à regarder. nous nous orientons vers ça"

Depuis le début de la génération Shannon Loftis s'occupait de Microsoft studios global publishingA mon sens Sony à surtout fait du mal à Microsoft sur les exclusivités venant des second party ou il trouver de bon partenariats et ça comblait les troues entre les différentes sortie venant des Worldwide studios.La philosophie de Shannon Loftis n'a pas plu aux fans Xbox parce qu'elle voulait ce concentrer sur des AA avec des petits budget plutôt que de trouver un bon équilibre entre les AAA & AA, l'annulation de scalebound et la qualité des second party aussi y est pour beaucoup.Mais depuis 1 an il y'a un nouveau General Manager des Xbox Game Studios - Publishing qui remplace Shannon.Peter Wyse anciennement leAutant dire qu'en termes d'expérience c'est le jour et la nuit avec l'ancienne general manager.Matt Booty & Peter Wyse sont une sorte de Shawn Layden & Shushei Yoshida façon Xbox