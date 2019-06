TSUBASA+ est annoncé pour 2020 sur iOS et Android. Le jeu avait été teasé par Yoichi Takahashi lors de sa venu en France pour parler du remake de la série animée qui sera diffusé dans l'émission TFOU, la case jeunesse de TF1, ainsi que sur TFX. Les fans s'attendaient à un jeu sur les consoles et sans doute PC, mais au final, rien de cela.



En gros faut s'attendre à du Pokémon Go mais version Captain Tsubasa. Les arènes seront des stades, il faudra se balader en ville pour "récupérer" des joueurs de la licence, mais aussi apparemment des vrais joueurs (sans doute avec le style Captain Tsubasa) et ensuite bah faudra affronter des joueurs en faisant des matchs. Sur le papier, cela donne quelque chose de pas mauvais. A voir quand le jeu sera disponible.



https://www.youtube.com/watch?v=PRLV6_Z6JnM