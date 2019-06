Jeux Vidéo

En octobre dernier, le Wall Street Journal laissait entendre que Nintendo sortira une nouvelle version de sa Switch en 2019. Il y a un mois, le journal avait publié de nouvelles informations en s'appuyant sur des sources "familières avec l'affaire en question"Pour maintenir les ventes de la Nintendo Switch, entrée dans sa troisième année de commercialisation, Nintendo prévoirait de sortir deux modèles inédits pas plus tard que cet été. Le premier disposerait de "caractéristiques améliorées". Comprenez donc une machine plus puissante que la version actuelle, mais aussi sans doute plus chère.Alors que Nintendo n'a toujours pas confirmé ces informations, nous pouvons vous dévoiler le trailer de l'une des premières exclusivités du modèle plus puissant, qu'on appellera "Pro". Comme en son temps avec la New 3DS avec par exemple Xenoblade Chronicles et Fire Emblem Warriors, cette nouvelle Switch "Pro" aura bien des jeux exclusifs.Ce titre mettra en scène un garçon et son chien. Au cours du jeu, il sera d'ailleurs possible d'alterner entre les deux personnages avec des séquences de gameplay distinctes. A noter que le titre tourne actuellement sur Unreal Engine 4.Nous serons capables de vous donner beaucoup plus d'informations précises prochainement sur l'une de ces premières exclusivités Nintendo Switch Pro dévoilées.