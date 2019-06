"Aonuma told me that his team is on BOTW2 and that Link's Awakening is actually developed by Grezzo"

"Aonuma m'a dit que son équipe était sur BOTW2 et que Link's Awakening était en fait développé par Grezzo"

Twitter Jason Schreier (Kotaku)

Le développeur du remake est :Développeur des remake : The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D et The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D.