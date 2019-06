Voici mes coups de coeurs de l'3 2019



Sakuna ! peut etre ma plus grosse surprise ! univers nippon qui ressemble par son style beaucoup à Muramasa







Ori 2



n' ayant pas de One, je n ai pas eu la chance se faire le 1 mais le 2 egalement me donne grave envie. Quel poèsie !!! du grand art !







Zelda Link Awakening



certain sont critique, moi j adore !!! hate de me replonger dedans !







Astral Chain

un jeu d action Platimum Game ? A surveiller de pres. malgré un Carac design qui ne me plait guère, le jeu semble vraiment avoir un gameplay interressant.







Zelda BOTW 2



que dire... le 1 etant le jeu de la gen....







banjo de retour.... dans smash !!!



etant joueur smash et un enfant de la 64, Banjo est un ami de mon enfance que je suis ravi de retrouver.









yooka Laylee 2



un platerformer à la DK ? qui a l air joli et bien construit ? c est pour moi !







Lucky tales



je le surveillais sur One, c est finalement sur Switch que j'y jouerais. ce plateformer 3D semble tres reussit









Oninaki



Setsuna etait super, lost phear vraiment nul. pourtant je crois au potenciel de Oninaki.







Luigi Mansion 3



sans rien revolutionner, luigi mansion 3 semble toujours etre un tres bon jeu d aventure.







Hollow Knight 2



la suite de l un de mes plus gros coup de coeur est forcement le jeu que j attends le plus. Vivement ! mais vivement !!!