Nous nous doutons bien que Microsoft va surement faire lors de la conférence Xbox ce soir l'annonce d'un ou plusieurs studios venant sous leur bannière "Xbox games studios". Il serait amusant de donner un ou plusieurs noms les plus probables et celui qui serait plus "choix perso".De mon point de vue, les studios assez probable de devenir "xbox game studio" seraient :et pour le choix perso :Voilà, on verra ce soir pour le résultat. Et vous ?