Le jeu vient enfin d'être traduit en français sur PC et est désormais surà 11,5 euro au lieu de 23 euro pour l'occasion jusqu'au 11 juin!Pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'un visual novel développé parOn y retrouve une ambiance gothique, l'histoire se déroule dans un manoir "maudit", ou "La maid", vous racontera les événements qui se sont déroulés à l'intérieur au fil des années!Une histoire bien déprimante où il faut avoir le coeur bien accroché!Le tout agrémenté de superbes illustrations de Moyataro, qui rappellent beaucoup les dessins d'Ayami Kojima (castlevania)On retrouve aussi une ost sublime qui est l'un des gros points fort du jeu!Le jeu vient aussi de sortir sur Vita et Ps4 et incluent la préquel "requiem for innocence" ainsi que la petite suite bonus "reincarnation"! Malheureusement la traduction n'est pas encore prévu sur ce support pour l'instant