We can’t wait to bring back Banjo, not long till we officially announce! pic.twitter.com/L0JLdZAiCI

— Exquisite Gaming (@ExquisiteGamin3) June 1, 2019 Twitter

We couldn’t possibly say!

— Exquisite Gaming (@ExquisiteGamin3) June 1, 2019 Twitter

Puissance Nintendo

...le rapprochement de Microsoft et Nintendo, ainsi que l’ouverture du premier vis-à-vis de la concurrence – autrement dit, Microsoft veut bien prêter ses jouets – ont ravivé l’espoir des joueurs quant à un retour de ces deux personnages dont Rare et Microsoft ne font rien. Qu’il s’agisse de l’arrivée de Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate ou carrément de la sortie d’un nouveau jeu après le bel hommage fait par Yooka-Laylee, les spéculations vont bon train.Et ce n’est pas près de s’arrêter après que le constructeur de goodies officiels Exquisite Gaming a posté une photo de ce qui ressemble fort au sac à dos de Banjo (avec le logo de Rare, pour ne rien gâcher).Il faut savoir que Exquisite Gaming a l’habitude de sortir des goodies basés sur des sorties récentes. Par exemple, leur série de « Cable Guys », des figurines qui permettent de tenir des Smartphones, manettes et autres appareils, sont créées pour accompagner la sortie de films ou de jeux : Avengers Endgame, Spyro, Call of Duty, Fallout 76, etc. De même pour les « Big Boxes », boîtes de goodies liées qui ont été faites à l’occasion de la sortie de Crash Bandicoot N-Sane Trilogy ou Call of Duty : Black Ops IIII.Et alors quand quelqu’un l’a fait remarquer à Exquisite Gaming sur Twitter, la réponse a laissé place à toutes les interprétations possibles : à la remarque « Oui, j’ai entendu dire qu’ils [Exquisite Gaming] tendent à faire coïncider leur marchandise avec des personnages : Crash avec Trilogy, Sonic avec Mania, Spyro avec Reignited, Iron Man avec Endgame alors peut-être Banjo-Kazooie avec… ? », le constructeur a répondu : « Nous ne pouvons pas le dire ! »