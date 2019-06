Le mois de mai a connu une activité pour le moins irrégulière, mais a vu une déferlante d'avis sur la fin. 56 avis ont été rédigés , ce qui maintient l'activité du site à un très haut niveau depuis le début de l'année.Pour ce qui est des jeux testés, nous avons choisi de mettre en avant, sans doute la nouveauté la plus intéressante du mois. Egalement parmi les nouveautés,, et le tout nouveau tout chaud Team Sonic Racing. C'est assez rare que le site teste les toutes dernières nouveautés, ça méritait d'être souligné !Sur les 56 avis, aucune génération de consoles ou de supports n'est oublié. On couvre ainsi 40 ans d'histoire du jeu vidéo,(1979) à! A noter queest devenu le jeu le plus populaire du site, à égalité avec