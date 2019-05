Salut tout le monde. Voici un lien pour se procurer la BO de Skies of Arcadia en format CD ou vinyl. Pour les gros fans, il y a même une boite à musique collector de disponible. https://www.wayorecords.com/fr/nouveaux-produits Pour une fois que l'on trouve des produits dérivés de ce jeu, autant en profiter ^^

posted the 05/30/2019 at 02:53 PM by sweetchukk