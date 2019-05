Je suis peut-être en retard mais vous aviez vu que Micromania veut apprendre au gens à jouer à Fortnite, LoL, Hearstone PUBG etc. ?Ils savent plus quoi inventer, il suffit de regarder des streamers ou des youtubers c'est beaucoup moins cher et tout aussi qualitatif.Vous en pensez quoi ? Ça peut marcher/vous intéresser ?Je laisse le lien de la page franchement je trouve que leur communication vaut le détour !"Papa n'à pas le niveau ? Offrez-lui des cours de jeu vidéo !"