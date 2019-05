Le sublime casse-tête... judiciaire !

5 procès rien qu'entre Atari et Nintendo



Alekseï Pajitnov

[g]Attention : ceci est un résumé grossier de l'affaire Tetris. Vous pouvez retrouver tous les détails si vous voulez aller plus loin dans des reportages américains sur Youtube, des articles comme celui-là sur du blog Retromag sur Gameblog ou dans certains bouquins comme Alexey Pajitnov - L'incroyable histoire du créateur de Tetris chez Omake Books.

Pourquoi Tetris a attiré autant de convoitise ?

La ruée vers l'or !

Atari (Tengen) Vs Nintendo : Fight for justice!

Tetris sur Famicom by Tengen

Bon d'accord mais le jeu dans tout çà ?

Fiche technique:

Screenshots:

Bonus:

En bonus, le spot publicitaire américain de 1990

En 1985, l’ingénieur russe Alekseï Pajitnov créa un jeu devenu légendaire depuis, le fameuxPlus encore que ce hit qui traversera les décennies, notre ami accouchera d'un monstre qui sera au centre de moult batailles judiciaires.Un véritable sac de nœud absolument bordélique en terme de droits de licence, à une époque où l'URSS était (bien) à l'écart de l'industrie ludo-numérique.Je ne vais pas raconter cette histoire, elle est trouvable facilement sur le web, mais simplement y résumer les plus grandes lignes.Car petit détail croustillant, il existe sur NES non pas un mais 2 Tetris : le "vrai", celui testé ici et édité par Nintendo et la contrefaçon de Tengen filiale d'Atari. Atari et Tengen, deux termes connus des pratiquants du jeu de GO, mais on s'en fiche, place à ce pseudo-test.Il faut d'abord se mettre à l'esprit que Tetris n'est pas un jeu de réflexion de plus (comme on en trouve par milliers aujourd'hui sur smartphone) mais une vraie révolution de gameplay. En effet ce puzzle-game, considéré parfois comme frustrant par certains était et est toujours très addictif.Une idée très simple mais qui prend très vite. 10 secondes suffisent pour comprendre et prendre le jeu en main.Aussi, et chose qui n'est pas assez mentionnée à mon goût, Tetris attirera vite au moment où il sera accessible au grand public, une nouvelle clientèle de joueurs : les femmes.Rappelez-vous, nous sommes au milieu des années 1980, et le joueur moyen est un jeune garçon plutôt adolescent (ou jeune adulte sur micro-adulte).Peu de femmes jouaient, considérant le jeu vidéo comme un jouet pour enfant ou un loisir d'attardé. Et petit à petit, elles se sont mises aux tétrominos durant leur pause déjeuner. Les parties ne sont pas longues et puis constituent un bon passe-temps comme les gros succès mobiles aujourd'hui.On parlait même de baisse de productivité dans les boîtes occidentales à causes de ce jeu ! Un phénomène donc.Quand la création de Pajitnov a commencé à être dévoilé dans des salons par ci, par là, des requins aux dents longues ont flairé le bon filon.Je ne vais pas m'attarder sur les identités des nombreux acteurs des différentes négociations, mais au milieu des années 1980 l'aéroport de Moscou a vu débarquer tout un tas d'intermédiaires dans le jeu vidéo.Assez vite, les russes cèdent les droits de Tetris pour le marché occidental à deux sociétés : Mirrosoft pour le marché européen et Spectrum Holobyte pour le marché américain. Ces contrats concernaient les versions micro-ordinateurs.Le succès fût très vite au rendez-vous, je ne connais pas les chiffres exacts, mais on peut parler tranquillement de 100 000 de copies écoulées sur le marché micro occidental !Attiré par ce gros blockbuster, les pontes de chez Atari Games (et leur filiale Tengen) partent acquérir les droits chez Mirrorsoft pour le marché japonais.Une version Famicom édité donc par Tengen, développée par Bullet-Proof Software est lâchée dans les bacs japonais le 22 décembre 1988, et ce fût un gros carton. On parle là de 2 millions d'exemplaires vendus !Pour l'anecdote, Sega aura les droits pour le marché de l'arcade. Çà en fait du monde pour une seule licence non ?Pendant ce temps-là, Nintendo ne dort pas.Tel fût à peu près le discours tenu par Hiroshi Yamauchi et les pontes nippones de Nitendo.De nouveaux négociateurs arrivent à Moscou, et un gros chèque avec pleins de zéro est signé.A ce moment-là, les russes se rendent compte (je n'entre pas dans le détail) qu'une version console de Tetris existe déjà ce qui n'était pas prévu dans les précédents contrats.Nintendo appelle un Atari qui bronze sur une plage de Cancun, leur demande d'arrêter de commercialiser leur Tetris, et Atari tout en comptant les billets verts leur répond que la Famicom est un ordinateur.Encore mieux, Atari portera le jeu sur NES aux USA l'année suivante (1989) sans accord de Nintendo qui devenait détenteur de la licence sur consoles.C'est Monsieur le juge qui tranchera ce différend, et votre honneur fracassera son marteau le 21 juin 1989 en faveur de Nintendo. Champagne et soirée mousse pour Ninteno of America qui écoulera par la suite 3 millions de Tetris by Nintendo sur NES, et près de 30 millions sur Game Boy (jeu bundle ok...).Tengen continuera à traîner Nintendo au tribunal jusqu'en 1993 mais sans succès.Tetris c'est un concept pseudo-minimaliste où le joueur est invité à aligner des formes appelés tétrominos qui sont au nombre de 7. On les nomme conventionnellement en nom de lettre, le L, I, O, T, J, Z, S et avec ces blocs il faut construire une ligne horizontale pour pouvoir la supprimer et continuer sa partie. Atteindre le haut du champ de jeu signifie le GAME OVER.Détruire 4 lignes d'un coup, constitue un Tetris, mais le réaliser présente un risque du fait de l'aléatoire de l'apparition des blocs.Tout cela vous les savez, donc attardons-nous sur cette version NES qui ne brille ni par ses graphismes d'une rare austérité ni par sa prise en main assez rigide finalement.Tetris a connu de très nombreuses déclinaisons qui n'ont fait qu'améliorer le plaisir de jeu. Cette version fait partie de la première vague, et peut paraître vieillotte aujourd'hui. Certains peuvent adorer cette rigidité des commandes, moi non alors que je suis un vrai fan de Tetris.Autre chose, ce premier épisode ne permet pas de joutes à 2, ce qui sera corrigé dans sa suite toujours sur NES, Tetris 2.Par contre une mention plus sympathique, celle de la présence de la clique Nintendo dans certains écrans de fin du jeu (notamment lorsque l'on fait de gros scores). On peut y voir Mario, Link, DK, Peach etc...Côté musique on retrouve Korobeïniki de Nikolaï Nekrassov, ce fameux thème en chiptune qui constitue un monument de culture retrogaming.