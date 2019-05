"Je pense qu'ils sont très bien placés. Le leader de la génération précédente est souvent bien placé pour passer à la nouvelle génération. D'après ce que j'ai vu et lu sur les caractéristiques de la future

PlayStation 5, cela semble impressionnant. De toute évidence, leur modèle d'affaires a bien

fonctionné pour eux la dernière fois, et il ne semble pas qu'ils vont s'en écarter.



Ils seront bien placés. Mais je pense qu'ils feront face à une concurrence plus vive que la dernière fois.



Microsoft ne va pas leur faciliter la tache, et Stadia est une nouvelle offre sur le marché qui n'existait pas en 2013. Nintendo est plus pertinent cette fois-ci. Le marché sera beaucoup plus concurrentiel. Il y a de nouveaux joueurs. Mais ils ont appris des leçons précieuses au cours de cette génération. Il

devrait convenir à tout le monde dans l'entreprise, que vous soyez développeur

ou joueur. Tout le monde sera sur ses gardes."

C'était en avril dernier queavait officiellement décidé de parler de la prochaine génération de consoles, endévoilant quelques informations clés de la future. On sait désormais que la machine sera dotéed'un processeur 8 cœurs gravé en 7nm sous l'architectured'et d'un GPU personnalisébasé sur l'architectureavec comme promesse la prise en charge du ray tracing, d'uneunité dédiée pour l'audio 3D et un SSD personnalisé pour plus de performance.Possible quefasse l'annonce de sa prochainelors de sa conférence de presse à l'E3 prochain, mêmesi ces nouvelles consoles ne seront pas lancées cette année, la course à la next gen est déjà lancée.Dans une interview publiée hier par(ancien cadre chezpendant près de 30 ans,dont les huit derniers en tant que président et CEO de Sony Computer Entertainment America) a déclaré queen tant que leader du marché est évidemment bien positionné, mais cette fois ci il s'attend égalementà ce qu'ils soient confrontés à une concurrence exponentiellement plus forte que la dernière fois.