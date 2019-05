Bonjour à tous,1er article, 1er blog et 1er titre putaklik, je commence fort D)Donc la team originale responsable d'Earthworm Jim 1 & 2 travaillent sur un nouvel épisode de la franchise. Bonne nouvelle, mais il y a un mais: Ce jeu sera à destination de la future IntelliVision Amico...Pour info, l'Amico (dont je viens personnellement d'apprendre l'existence) c'est ça:Elle signe le grand retour d'IntelliVision, tournée vers le grand public et censée sortie le 10 Octobre 2020. Earthworm Jim "3" fera d'ailleurs parti du line-up de la machine.Il vous reste un peut plus d'un an pour mettre de l'argent de côté... ou pas.