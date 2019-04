Rumeur provenant demais avec une image de bonne qualité à l'appui, qui devrait être partagée très bientôt sur différents réseaux sociaux :Ce qu'on peut en tirer :dévoilerait vendredi un jeu- confirmé par le logo en bas de l'image - dès vendredi.- On voit Gotham City en fond. Au vu du lieu et du logo rouge, peut-être un jeu centré sur Red Hood, un comics se nommantaprès tout.utilisé, d'après la présence du logo d'Ça parait plutôt crédible. De toute manière, on sera vite fixés.

posted the 04/22/2019 at 08:25 AM by sebalt