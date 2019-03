Pour lire l'article dans son intégralité :Pour plus d'images et d'infos :(1979 - 1984)

TNT Cowboy est un action-RPG se déroulant dans le Far West, avec des points d’expérience, de l’argent, des quêtes et tous les éléments habituels du genre. En revanche, là où il détonne sacrément, ce sont dans ses donjons qui prennent la forme de labyrinthes façon Bomberman , où l’on doit éliminer les ennemis avec des caisses de TNT qui éclatent exactement comme les bombes du classique de Hudson …

Who likes this ?

posted the 03/14/2019 at 09:25 AM by gunstarred