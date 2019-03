L'une des licences culte de la Nintendo 64 revient sur console Nintendo.(Turok Remaster est disponible sur PC/XOne)Date de sortie : 18 Mars 2019 (Switch)Turok 2 à eu aussi droit à un Remaster , mais pour l'instant, il est disponible sur PC/XOne mais non annoncé sur Switch.

Like

Who likes this ?

posted the 03/05/2019 at 07:34 PM by nicolasgourry