Pour la troisième fois consécutive, Gamesindustry publie les chiffres du jeu vidéo en 2018, s’appuyant sur plusieurs sources de données telles que Newzoo, GfK, ICO Partners ou encore Apptopia. En résulte une énorme infographie avec quelques chiffres intéressants.

Même si les chiffres varieront selon les sources, les tendances sont là et intéressantes à voir. Ainsi, je jeu vidéo en 2018 représenterait un marché de presque 135 milliards de dollars dans le monde. Presque la moitié pour le jeu mobile (tablettes inclues) et les deux quarts restants pour le jeu PC et console.

Le marché physique représenterait 16,3 milliards de dollars sur PC et consoles (+5%) alors que le marché dématérialisé représenterait 51,2 milliards de dollars (+14%). Les revenus numériques ont donc largement dépassé ceux des ventes physiques, ce qui est assez logique quand on voit la part du mobile dans la balance, et la croissance de ces ventes sur consoles (+22%) et PC (+7%).

Au UK, territoire assez différent de l’Europe et plutôt proche du marché US, c’est la PS4 qui génère la majorité des revenus physiques (44%) suivie de la Xbox One (31,8%) et de la Nintendo Switch (19,6%).

En ce qui concerne les sujets les plus traités cette année, nous ne sommes pas surpris de voir Fortnite, PUBG, Call of Duty ou encore Red Dead Redemption 2. C’est un demi-million de sessions de streaming qui sont lancées chaque jour. Au niveau du nombre de jeux sortis, on voit que Sony est largement devant tout le monde avec 10 nouvelles franchises alors que Microsoft et Nintendo en ont eu deux sur la même période.

(un petit clique sur la source pour soutenir le site s'il vous plaît !)