Tous ces chiffres proviennent du rapport NPD de 2005, Voici donc les 50 jeux les plus vendus sur PS1 : Tous ces chiffres proviennent du rapportde, Voici donc les 50 jeux les plus vendus sur

11. 2,513,441 PSX Tony Hawk's Pro Skater (Activision)12. 2,457,962 PSX Final Fantasy VII (SquareSoft)13. 2,435,785 PSX Metal Gear Solid (Konami)14. 2,197,590 PSX WWE Warzone (Acclaim)15. 2,056,246 PSX Driver 2 (Atari)16. 2,031,548 PSX Namco Museum Vol. 3 (Namco)17. 1,913,888 PSX Final Fantasy VIII (SquareSoft)18. 1,909,410 PSX Crash Team Racing (Sony)19. 1,885,919 PSX Resident Evil (Capcom)20. 1,872,640 PSX Tomb Raider (Eidos)21. 1,782,076 PSX Tomb Raider 2 (Eidos)22. 1,753,966 PSX Tekken 2 (Namco)23. 1,748,631 PSX Resident Evil 2 (Capcom)24. 1,743,961 PSX Twisted Metal 2 (Sony)25. 1,740,721 PSX Spyro the Dragon 2: Ripto's Rage (Sony)26. 1,699,910 PSX Need for Speed III: Hot Pursuit (Electronic Arts)27. 1,657,490 PSX Namco Museum Vol. 1 (Namco)28. 1,570,440 PSX WWF Smackdown! 2: Know Your Role (THQ)29. 1,545,974 PSX Syphon Filter (Sony)30. 1,534,029 PSX Tetris Plus (Jaleco)31. 1,505,485 PSX A Bug's Life (Sony)32. 1,495,792 PSX Spider-Man (Activision)33. 1,456,265 PSX Rugrats: Search Reptar (THQ)34. 1,450,096 PSX Mortal Kombat Trilogy (Midway)35. 1,423,771 PSX Spyro: Year of the Dragon (Sony)36. 1,420,846 PSX 007: Tomorrow Never Dies (Electronic Arts)37. 1,367,214 PSX Rayman (Ubisoft)38. 1,366,186 PSX WWF Smackdown! (THQ)39. 1,347,964 PSX Final Fantasy IX (SquareSoft)40. 1,311,955 PSX NFL Gameday 98 (Sony)41. 1,299,038 PSX Madden NFL 99 (Electronic Arts)42. 1,298,364 PSX Tomb Raider 3 (Eidos)43. 1,281,620 PSX Madden NFL 2000 (Electronic Arts)44. 1,273,027 PSX Spec Ops (Take 2 Interactive)45. 1,246,978 PSX Cool Boarders 3 (Sony)46. 1,245,866 PSX Medal of Honor (Electronic Arts)47. 1,219,671 PSX Cool Boarders 2 (Sony)48. 1,215,784 PSX Need for Speed: High Stakes (Electronic Arts)49. 1,210,246 PSX Madden NFL 2001 (Electronic Arts)50. 1,188,386 PSX Croc: Legend of Gobbos (Fox Interactive)